|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Спутник (мол) Ал
|
4
|
1+0
|
2
|4 (11)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Спутник (мол) Ал
|
3
|
0+1
|
|14 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Спутник (мол) Ал
|
3
|
1+2
|
|16 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Спутник (мол) Ал
|
5
|
0+4
|
8
|11 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2019/20
|Спутник (мол) Ал
|
5
|
1+1
|
2
|10 (17)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Горняк
|
3
|
0+2
|
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Горняк
|
47
|
6+22
|
28
|10 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
4
|
0+1
|
|7 (13)