|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Иртыш
|нп
|
2
|
|
|7 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Темиртау
|нп
|
11
|
3+5
|
6
|5 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Рубин
|нп
|
4
|
1+0
|
|10 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|ТХК
|нп
|
2
|
0+1
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Молот-Прикамье
|нп
|
4
|
|
18
|15 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим