|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Ермак
|
6
|
1+1
|
2
|16 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Ермак
|
2
|
|
2
|28 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Темиртау
|
12
|
5+3
|
8
|5 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сарыарка
|
10
|
|
|4 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|ТХК
|
2
|
|
|7 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|ТХК
|
2
|
|
2
|1 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим