|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
|Алтай (мол) УК
|
36
|
9+7
|
20
|9 (11)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол) УК
|
24
|
1+1
|
12
|16 (16)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|
19
|
2+1
|
|8 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алматы
|
36
|
1+4
|
6
|4 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Алматы
|
3
|
|
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Алматы
|
41
|
1+3
|
8
|7 (10)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Астана
|
50
|
4+9
|
28
|11 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
38
|
12+11
|
8
|7 (13)