|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Ростов
|
3
|
1+2
|
2
|11 (18)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|
35
|
6+7
|
8
|9 (10)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Темиртау
|
4
|
|
|8 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Толпар (мол)
|
8
|
1+5
|
2
|5 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Толпар (мол)
|
8
|
4+10
|
2
|11 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Толпар (мол)
|
5
|
1+1
|
|2 (8)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим