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Хоккей

Руслан Гайсин

Россия  Россия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
12 февраля 1996
Команды
Актобе
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Толпар (мол)

Игры
5

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Толпар (мол)

Игры
7

Гол + Пас
5+11

Удаления, мин
8

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Спутник НТ

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Цен Тоу

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
Цен Тоу

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Актобе

Игры
6

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
61

Гол + Пас
11+34

Удаления, мин
40

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Актобе

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Актобе

Игры
18

Гол + Пас
6+5

Удаления, мин
6

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