Руслан Гайсин
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Толпар (мол)
Игры
5
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Толпар (мол)
Игры
7
Гол + Пас
5+11
Удаления, мин
8
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Спутник НТ
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Цен Тоу
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
Цен Тоу
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Актобе
Игры
6
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
61
Гол + Пас
11+34
Удаления, мин
40
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Актобе
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Актобе
Игры
18
Гол + Пас
6+5
Удаления, мин
6