Хоккей

Андрей Орлов

Казахстан  Казахстан
Возраст
62 года
Действующий
Да
Дата рождения
14 июля 1963
Команды
Иртыш
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Персонал
