Хоккей

Игорь Черников

Казахстан  Казахстан
Возраст
36 лет
Действующий
Да
Дата рождения
9 июня 1989
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Астана

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

