|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Кубок Казахстана 2015/16
|Астана
|
1
|
|
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Астана
|
21
|
|
8
|10 (10)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
8
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Астана
|
37
|
1+2
|
16
|10 (10)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
|
2
|4 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2017
|Снежные Барсы (мол)
|
5
|
|
4
|2 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Снежные Барсы (мол)
|
44
|
1+2
|
28
|12 (16)
|Кубок Казахстана 2019/20
|Астана
|
4
|
0+1
|
2
|5 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
5
|
|
4
|2 (11)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Астана
|
41
|
4+4
|
28
|11 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
10
|
0+2
|
2
|13 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Номад
|
2
|
|
|4 (5)