|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
30
|
5+5
|
12
|13 (16)
|Кубок мира среди молодежных команд 2016
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
6
|
2+1
|
2
|3 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
39
|
9+7
|
14
|2 (8)
|Кубок мира среди молодежных команд 2015
|Снежные Барсы (мол)
|нп
|
3
|
1+0
|
|4 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим