|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|зщ
|
40
|
1+6
|
48
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Алтай-Торпедо
|зщ
|
4
|
|
2
|5 (5)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Алтай (мол) УК
|зщ
|
40
|
9+10
|
22
|16 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Снежные Барсы (мол)
|зщ
|
51
|
5+13
|
70
|2 (8)
|Кубок мира среди молодежных команд 2015
|Снежные Барсы (мол)
|зщ
|
4
|
|
4
|4 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим