|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Франция (U-18)
|
1
|
|
2
|3 (6)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
|Франция (U-18)
|
1
|
0+1
|
|4 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
|Франция (U-20)
|
1
|
|
2
|3 (6)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
|Франция (U-18)
|
1
|
|
|1 (6)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
|Франция (U-20)
|
1
|
|
16
|4 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим