Баскетбол

Владислав Трофимов

Казахстан  Казахстан
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 января 1996
Команды
Каспий
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
