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Бокс

Виталий Кудухов

Россия  Россия
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 сентября 1989
Команды
Динамо Москва
Вид спорта
Бокс
Амплуа
Спортсмен
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