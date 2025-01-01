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Баскетбол

Сергей Волков

Казахстан  Казахстан
Возраст
61 год
Действующий
Да
Дата рождения
31 июля 1963
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Спортивный деятель, Персонал
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