|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Динамо Мн
|
1
|
-5
|
|12 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Сибирь
|
4
|
-13
|
|9 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирь
|
1
|
-2
|
|9 (15)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Медвешчак
|
2
|
-5
|
|10 (14)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо Мн
|
1
|
-2
|
|5 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим