|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Динамо Блш
|
1
|
|
|17 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Динамо Блш
|
2
|
0+1
|
|12 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Динамо Блш
|
8
|
1+3
|
4
|6 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сокол
|
3
|
|
2
|8 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
59
|
2+2
|
39
|10 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|
59
|
5+11
|
31
|5 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим