Алексей Власкин
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Авто (мол)
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Авто (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Авто (мол)
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Кристалл Ср
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Звезда Чх
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Динамо Спб
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Арлан
Игры
21
Гол + Пас
2+4
Удаления, мин
14
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Алматы
Игры
10
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Алматы
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Иртыш
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Иртыш
Игры
39
Гол + Пас
5+8
Удаления, мин
42
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Горняк
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
10
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Горняк
Игры
41
Гол + Пас
6+13
Удаления, мин
16
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Бейбарыс
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин