Хоккей

Алексей Власкин

Россия  Россия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 февраля 1997
Команды
Бейбарыс
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
190
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Авто (мол)

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Авто (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Авто (мол)

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Кристалл Ср

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Звезда Чх

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Динамо Спб

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Арлан

Игры
21

Гол + Пас
2+4

Удаления, мин
14

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Алматы

Игры
10

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Алматы

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Иртыш

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Иртыш

Игры
39

Гол + Пас
5+8

Удаления, мин
42

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Горняк

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
10

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Горняк

Игры
41

Гол + Пас
6+13

Удаления, мин
16

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Бейбарыс

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

