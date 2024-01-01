Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Водное поло

Рустам Укуманов

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
22 марта 1986
Команды
СК Казахстан
Вид спорта
Водное поло
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!