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Водное поло

Мурат Шакенов

Казахстан  Казахстан
Возраст
34 года
Действующий
Да
Дата рождения
23 сентября 1990
Команды
Казахстан
Вид спорта
Водное поло
Амплуа
Спортсмен
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