|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Чайка (мол)
|
2
|
|
|2 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Чайка (мол)
|
7
|
3+5
|
6
|3 (8)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Саров
|
4
|
0+1
|
5
|20 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Саров
|
2
|
|
|9 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рубин
|
5
|
2+1
|
|1 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Динамо Мн
|
2
|
0+1
|
25
|7 (11)
|Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
|Динамо Мн
|
2
|
|
4
|8 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
|Динамо Мн
|
1
|
|
|8 (11)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим