|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Ирбис (мол)
|
2
|
|
|6 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Ирбис (мол)
|
1
|
|
|5 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ирбис (мол)
|
8
|
4+3
|
2
|3 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Ирбис (мол)
|
4
|
4+2
|
2
|7 (16)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Барс
|
3
|
0+1
|
|18 (27)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Барс
|
4
|
2+3
|
|17 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Барс
|
3
|
1+1
|
|5 (18)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
50
|
22+21
|
22
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим