Дмитрий Демьянов
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Горняк
Игры
47
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
2
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
4+0
Удаления, мин
10
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Горняк
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Горняк
Игры
50
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
14
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2016/17
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Горняк
Игры
33
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
35
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2017/18
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Горняк
Игры
43
Гол + Пас
6+4
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Горняк
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
4
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Горняк
Игры
49
Гол + Пас
5+4
Удаления, мин
36
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Горняк
Игры
12
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
16
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Горняк
Игры
20
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
6
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Горняк
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин