Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Дмитрий Демьянов

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 августа 1997
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Горняк

Игры
47

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
2

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
4+0

Удаления, мин
10

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Горняк

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Горняк

Игры
50

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
14

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2016/17

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Горняк

Игры
33

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
35

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2016/17. Группа А Дивизион I

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2017/18

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Горняк

Игры
43

Гол + Пас
6+4

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Горняк

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин
4

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Горняк

Игры
49

Гол + Пас
5+4

Удаления, мин
36

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Горняк

Игры
12

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
16

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Горняк

Игры
20

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин
6

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Горняк

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Реклама

Живи спортом!