|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алтай-Торпедо
|нп
|
23
|
7+7
|
6
|8 (10)
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Кулагер
|нп
|
25
|
4+6
|
24
|5 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торпедо УК
|нп
|
7
|
1+2
|
2
|1 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|нп
|
9
|
4+0
|
4
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|нп
|
64
|
28+25
|
59
|1 (24)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим