|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Темиртау
|
4
|
|
|6 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|
3
|
|
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|
4
|
|
2
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Сарыарка
|
61
|
4+25
|
32
|1 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Динамо Р
|
2
|
|
|10 (28)
|Континентальный Кубок 2012/13
|Металлург Лп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим