Хоккей

Александр Кутько

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 мая 1997
Команды
Горняк
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
182
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
87
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд

Команда
Астана

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
2

Гол + Пас
-7

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2015/16

Команда
Астана

Игры
1

Гол + Пас
-4

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
12

Гол + Пас
-39

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
12

Гол + Пас
-44

Удаления, мин
2

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Алтай-Торпедо

Игры

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Алматы

Игры
6

Гол + Пас
-9

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Алматы

Игры
2

Гол + Пас
-1

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Алматы

Игры
6

Гол + Пас
-8

Удаления, мин

