Александр Кутько
Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
Команда
Астана
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
2
Гол + Пас
-7
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2015/16
Команда
Астана
Игры
1
Гол + Пас
-4
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига "Б" 2015/16
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
12
Гол + Пас
-39
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
12
Гол + Пас
-44
Удаления, мин
2
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Алтай-Торпедо
Игры
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Алматы
Игры
6
Гол + Пас
-9
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Алматы
Игры
2
Гол + Пас
-1
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Алматы
Игры
6
Гол + Пас
-8
Удаления, мин