|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Динамо Спб
|
2
|
-4
|
|2 (18)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Динамо Спб
|
3
|
-7
|
|14 (29)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Витязь
|
|
|
|11 (13)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|ТХК
|
2
|
-7
|
|7 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Витязь
|
|
|
|7 (14)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Горняк
|
52
|
-136
|
4
|7 (10)
|Кубок Казахстана 2015/16
|Горняк
|
3
|
-6
|
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2014/15 по хоккею среди мужских команд
|Горняк
|
68
|
-145
|
6
|2 (10)
|Кубок Казахстана 2014/15
|Горняк
|
2
|
-10
|
|4 (5)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим