Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футзал

Мелло Боргес Эду - Эдуардо

Азербайджан  Азербайджан
Возраст
39 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 октября 1986
Команды
Азербайджан
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок УЕФА по футзалу 2013/14

Команда
Араз

Игры
1

Желтые карточки
1

Красные карточки

Международный турнир по футзалу "Кубок Ташкента" 2014

Команда
Азербайджан

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Турнир 4-х сборных. Иран. 2017

Команда
Азербайджан

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Кубок Каспия-2019

Команда
Азербайджан

Игры
1

Желтые карточки
1

Красные карточки

Отборочный турнир Чемпионат мира по футзалу 2023-2024

Команда
Азербайджан

Игры
2

Желтые карточки

Красные карточки
1

Лига чемпионов по футзалу 2022/23

Команда
Халле-Гоок

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Азербайджан

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Реклама

Живи спортом!