Мелло Боргес Эду - Эдуардо
Кубок УЕФА по футзалу 2013/14
Команда
Араз
Игры
1
Желтые карточки
1
Красные карточки
Международный турнир по футзалу "Кубок Ташкента" 2014
Команда
Азербайджан
Игры
1
Желтые карточки
Красные карточки
Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Команда
Азербайджан
Игры
1
Желтые карточки
Красные карточки
Кубок Каспия-2019
Команда
Азербайджан
Игры
1
Желтые карточки
1
Красные карточки
Отборочный турнир Чемпионат мира по футзалу 2023-2024
Команда
Азербайджан
Игры
2
Желтые карточки
Красные карточки
1
Лига чемпионов по футзалу 2022/23
Команда
Халле-Гоок
Игры
1
Желтые карточки
Красные карточки
Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Азербайджан
Игры
1
Желтые карточки
Красные карточки