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Футзал

Рафаэл

Азербайджан  Азербайджан Бразилия  Бразилия
Возраст
41 год
Действующий
Да
Дата рождения
26 декабря 1982
Команды
Араз
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок УЕФА по футзалу 2013/14

Команда
Араз

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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