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Футзал

Парадеда Густаво

Россия  Россия Бразилия  Бразилия
Возраст
46 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 февраля 1979
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футзал
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок УЕФА по футзалу 2013/14

Команда
Динамо

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Суперкубок мира 2014

Команда
Динамо

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

Чемпионат Европы по футзалу 2015/16

Команда
Россия

Игры
1

Желтые карточки

Красные карточки

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