Хоккей

Данила Карабань

Беларусь  Беларусь
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 июля 1996
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
77
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А

Команда
Беларусь (U-18)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Кубок мира среди молодежных команд 2015

Команда
Динамо-Шинник (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Динамо Мн

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18

Команда
Беларусь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Звезда Мс

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19

Команда
Беларусь

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
КРС-БСУ

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22

Команда
Арлан

Игры
3

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Арлан

Игры
58

Гол + Пас
26+25

Удаления, мин
38

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
31

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Арлан

Игры
44

Гол + Пас
21+22

Удаления, мин
45

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Арлан

Игры
6

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Арлан

Игры
53

Гол + Пас
32+21

Удаления, мин
21

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Хумо

Игры
4

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Хумо

Игры
49

Гол + Пас
15+20

Удаления, мин
8

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
22

Гол + Пас
17+12

Удаления, мин
6

