Данила Карабань
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
Команда
Беларусь (U-18)
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Кубок мира среди молодежных команд 2015
Команда
Динамо-Шинник (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Динамо Мн
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Команда
Беларусь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Звезда Мс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2018/19
Команда
Беларусь
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
КРС-БСУ
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
Команда
Арлан
Игры
3
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Арлан
Игры
58
Гол + Пас
26+25
Удаления, мин
38
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
31
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Арлан
Игры
44
Гол + Пас
21+22
Удаления, мин
45
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Арлан
Игры
6
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Арлан
Игры
53
Гол + Пас
32+21
Удаления, мин
21
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Хумо
Игры
4
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Хумо
Игры
49
Гол + Пас
15+20
Удаления, мин
8
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
22
Гол + Пас
17+12
Удаления, мин
6