|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Сарыарка
|зщ
|
30
|
3+7
|
13
|5 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Нефтяник Ал
|зщ
|
7
|
|
6
|2 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Нефтяник Ал
|зщ
|
4
|
|
|3 (27)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
|Латвия (U-20)
|зщ
|
2
|
0+2
|
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
|Латвия (U-20)
|зщ
|
1
|
|
|1 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Латвия (U-20)
|зщ
|
2
|
1+0
|
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
|Латвия (U-18)
|зщ
|
1
|
1+0
|
|1 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим