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Хоккей

Дмитрий Макеев (спортсмен, хоккей, Казахстан, Россия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Кулагер нп 17
Дата рождения
2 декабря 1997 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
178
Вес, кг
77
Турнир Команда Игры Гол + Пас Удаления, мин
Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

5

3 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15 Казахстан (U-18)

1

1+0

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15 Снежные Барсы (мол)

41

2+2

28

4 (9)
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А Казахстан (U-18)

4

2+1

5 (6)
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16 Казахстан (U-20)

2

Кубок мира среди молодежных команд 2015 Снежные Барсы (мол)

4

25

4 (4)
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16 Снежные Барсы (мол)

43

2+10

34

2 (8)
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I Казахстан (U-20)

5

3 (6)
Кубок мира среди молодежных команд 2016 Снежные Барсы (мол)

6

2+2

6

3 (4)
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17 Снежные Барсы (мол)

51

7+10

77

13 (16)
Кубок Казахстана 2017/18 Номад

4

2

3 (5)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Номад

43

3+4

12

1 (10)
Чемпионат Казахстана 2017/18 Кулагер

8

2+1

2

3 (10)
Кубок Казахстана 2018/19 Номад

4

1+0

2 (6)
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19 Барыс

1

2

2 (13)
Чемпионат Казахстана 2018/19 Номад

51

4+4

10

5 (10)
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20 Номад

13

2

14 (16)
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20 Иртыш

24

2+3

14

2 (11)
Pro Hokei Ligasy 2020/21 Снежные Барсы (мол)

47

4+10

36

13 (13)
Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22 Кулагер

3

3 (4)
Pro Hokei Ligasy 2021/22 Кулагер

49

11+15

32

7 (13)

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