|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|3 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2014/15
|Казахстан (U-18)
|
1
|
1+0
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Снежные Барсы (мол)
|
41
|
2+2
|
28
|4 (9)
|Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2014/15. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
4
|
2+1
|
|5 (6)
|Хоккей. Международные товарищеские матчи 2015/16
|Казахстан (U-20)
|
2
|
|
|Кубок мира среди молодежных команд 2015
|Снежные Барсы (мол)
|
4
|
|
25
|4 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Снежные Барсы (мол)
|
43
|
2+10
|
34
|2 (8)
|Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Группа А Дивизион I
|Казахстан (U-20)
|
5
|
|
|3 (6)
|Кубок мира среди молодежных команд 2016
|Снежные Барсы (мол)
|
6
|
2+2
|
6
|3 (4)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Снежные Барсы (мол)
|
51
|
7+10
|
77
|13 (16)
|Кубок Казахстана 2017/18
|Номад
|
4
|
|
2
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Номад
|
43
|
3+4
|
12
|1 (10)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Кулагер
|
8
|
2+1
|
2
|3 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Номад
|
4
|
1+0
|
|2 (6)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Барыс
|
1
|
|
2
|2 (13)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
51
|
4+4
|
10
|5 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|
13
|
|
2
|14 (16)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
24
|
2+3
|
14
|2 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Снежные Барсы (мол)
|
47
|
4+10
|
36
|13 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Кулагер
|
3
|
|
|3 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
49
|
11+15
|
32
|7 (13)