|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Юношеский (U-18) Чемпионат Мира по хоккею 2013/14. Дивизион I группа А
|Казахстан (U-18)
|
5
|
1+0
|
|3 (6)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Мамонты Югры (мол)
|
2
|
|
|2 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Тюменский Легион (мол)
|
2
|
1+0
|
2
|8 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Тюменский Легион (мол)
|
4
|
2+1
|
|15 (16)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Иртыш
|
5
|
|
2
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Иртыш
|
60
|
10+11
|
12
|3 (10)
|Зимняя Универсиада 2019
|Казахстан (студенческая)
|
6
|
4+2
|
|1 (6)
|Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
|Иртыш
|
54
|
5+8
|
10
|2 (11)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Иртыш
|
28
|
5+9
|
6
|12 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Иртыш
|
2
|
|
|4 (4)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Горняк
|
2
|
|
|4 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Горняк
|
46
|
11+8
|
12
|10 (13)