|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Горняк Уч
|
6
|
2+4
|
|6 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Горняк Уч
|
4
|
0+1
|
2
|24 (29)
|Чемпионат Казахстана 2017/18
|Алматы
|
44
|
15+22
|
16
|4 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирские Снайперы (мол)
|
5
|
3+8
|
16
|7 (16)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Ермак
|
1
|
|
|13 (26)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Сибирские Снайперы (мол)
|
4
|
0+2
|
37
|4 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Сибирские Снайперы (мол)
|
1
|
0+1
|
|5 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|
2
|
|
|9 (20)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим