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Хоккей

Евгений Королев

Россия  Россия
Возраст
46 лет
Действующий
Да
Дата рождения
24 июля 1978
Команды
Барыс
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Лада

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

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