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Баскетбол

Руслан Айткали

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 декабря 1997
Команды
Астана
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
195
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
93
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