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Баскетбол

Шаим Куанов

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
28 июля 1991
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
181
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
82
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