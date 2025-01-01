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Баскетбол

Евгений Петрович

Казахстан  Казахстан
Возраст
32 года
Действующий
Да
Дата рождения
27 января 1992
Команды
Ирбис-Алатау
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
80
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