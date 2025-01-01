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Баскетбол

Юнус Ирисметов

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
19 февраля 1993
Команды
Туран
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
180
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
80
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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