|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Ермак
|
2
|
|
4
|16 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Ермак
|
2
|
|
|28 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торпедо УК
|
16
|
0+1
|
14
|7 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Рязань
|
2
|
|
|22 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Динамо Спб
|
1
|
|
|12 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Барс
|
2
|
|
|23 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Барс
|
3
|
|
|24 (24)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|
2
|
0+1
|
4
|9 (20)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим