|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Сибирские Снайперы (мол)
|
2
|
0+1
|
|9 (20)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Сибирские Снайперы (мол)
|
4
|
|
|4 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирские Снайперы (мол)
|
8
|
0+2
|
10
|7 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сибирские Снайперы (мол)
|
8
|
1+0
|
12
|3 (16)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Номад
|
2
|
|
|5 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим