|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Сарыарка
|
30
|
0+4
|
20
|10 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Динамо Спб
|
2
|
|
|14 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Сарыарка
|
19
|
2+3
|
4
|4 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
15
|
1+0
|
8
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Челмет
|
1
|
|
2
|16 (26)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Белые Медведи (мол)
|
1
|
|
25
|7 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Белые Медведи (мол)
|
2
|
|
|1 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим