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Баскетбол

Евгений Овсянников

Россия  Россия
Возраст
54 года
Действующий
Да
Дата рождения
14 апреля 1970
Команды
Казахстан
Вид спорта
Баскетбол
Амплуа
Тренер
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