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Баскетбол

Антон Быков

Казахстан  Казахстан
Возраст
35 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 апреля 1989
Команды
Тобол
Вид спорта
Баскетбол
Рост, см
200
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
106
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