|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Арлан
|зщ
|
7
|
|
4
|1 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Кристалл Ср
|зщ
|
1
|
|
|26 (26)
|Чемпионат Казахстана 2015/16
|Кулагер
|зщ
|
11
|
0+1
|
2
|3 (10)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Кристалл Ср
|зщ
|
2
|
|
7
|25 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Рязань
|зщ
|
2
|
|
2
|6 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Торпедо УК
|зщ
|
21
|
|
4
|11 (26)
|Чемпионат Казахстана 2013/14 по хоккею среди мужских команд
|Алтай-Торпедо
|зщ
|
12
|
3+4
|
6
|10 (10)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим