|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Зауралье
|
4
|
1+1
|
|8 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Зауралье
|
4
|
|
4
|5 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Зауралье
|
10
|
|
4
|8 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Дизель
|
3
|
|
2
|20 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Кубань
|
4
|
0+1
|
2
|14 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Кубань
|
5
|
0+1
|
|5 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим