|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|нп
|
30
|
5+4
|
10
|14 (16)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Бейбарыс
|нп
|
24
|
9+7
|
2
|1 (10)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|нп
|
29
|
5+6
|
14
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Горняк
|нп
|
4
|
1+0
|
2
|6 (6)
|Континентальный Кубок 2017/18
|Юность-Минск
|нп
|
1
|
|
|1 (4)
|Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирь
|нп
|
1
|
|
|9 (15)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|ХК Липецк
|нп
|
4
|
|
4
|23 (26)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим