|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Звезда Мс
|нп
|
8
|
2+5
|
2
|1 (18)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Сибирь
|нп
|
2
|
|
|9 (13)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Звезда Чх
|нп
|
4
|
|
|12 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Звезда Чх
|нп
|
9
|
1+0
|
8
|14 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Звезда Чх
|нп
|
2
|
|
|21 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Дизель
|нп
|
3
|
|
|10 (24)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Спартак
|нп
|
2
|
|
2
|23 (28)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим