|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Торпедо УК
|44
|9+7
|4
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Зауралье
|2
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Зауралье
|4
|0+1
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|42
|4+5
|4
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Сарыарка
|38
|3+9
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Звезда-ВДВ
|2
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Дизель
|2
|0+2
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Дизель
|7
|1+0
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим